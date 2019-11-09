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00:04 09.11.2019

Богдан надеется, что до конца года Украина сможет брать внешние заимствования уже под 4-5%

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Богдан надеется, что до конца года Украина сможет брать внешние заимствования уже под 4-5%

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан надеется, что до конца 2019 года, после реализации уже проведенных в стране реформ, Украина сможет брать внешние заимствования уже под 4-5%.

"У нас огромные внешние долги, приблизительно 40% нынешнего бюджета – это то, что мы должны вернуть и выплатить в виде процентов. И заменить так просто, сказав, начав переговоры… мы этого не можем сделать. Для этого нужно менять страну. Нужно, чтобы иностранные инвесторы и банки поверили нам всем, не только власти, но и оппозиции, обществу. И когда они поверят, выплаты будут существенно уменьшены. Они уже уменьшаются", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" в пятницу.

Богдан отметил, что в январе 2019 года Украина получала внешние долги под 9,5%, а уже в июне-июле брала под 6,5%. "Я думаю, что до конца года с теми проведенными реформами, которые уже закончены, мы сможем спуститься до 4-5%", - подчеркнул он.

Глава ОП привел пример Греции, которая недавно вышла из дефолта, и получает внешние заимствования под 3%.

Если мы будем получать внешние заимствования под 2-3%, мы сможем дополнительно взять кредиты, которые не будут так сильно давить ни на госбюджет, ни на экономику, ни на правительство. И тогда эти одолженные деньги мы не проедим, не будем раздавать пенсии, пусть это и прозвучит непопулярно, не будем их тратить на какие-то сиюминутные вещи. Мы будем за них развивать экономику, строить дороги, школы, заводы, которые будут приносить дополнительные прибыли в госбюджет", - указал он.

По словам Богдана, реформы в Украине иногда непопулярны и не воспринимаются обществом, но избирательная кампания показала, что нужно проводить реформы, бороться с коррупцией, "несправедливыми выплатами какой-то части общества".

"Нам нужно выравнивать уровень жизни. Мы не хотим, чтобы в нашей стране не было богатых, мы хотим, чтобы в нашей стране не было бедных, и именно это – наша задача", - заявил он.

Теги: #украина #богдан
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