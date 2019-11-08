У Шулявского путепровода при замене инженерных сетей найден склад боеприпасов времен Второй мировой войны - КГГА

У Шулявского путепровода при замене инженерных сетей найден склад боеприпасов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только при таких работах в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны", - рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По словам Пантелеева, специалисты сейчас уже изъяли 35 снарядов различных типов времен Второй мировой войны. Работы продолжаются.

Боеприпасы будут уничтожены в установленном порядке, прилегающую территорию внимательно обследуют.