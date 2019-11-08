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23:44 08.11.2019

Через два года хотим снизить госдолг Украины до 40% ВВП, и будем стремиться к бездефицитному бюджету – министр финансов

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Через два года хотим снизить госдолг Украины до 40% ВВП, и будем стремиться к бездефицитному бюджету – министр финансов

 Министр финансов Украины Оксана Маркарова отмечает, что через два года Украина нацелена снизить государственный долг государства до 40% ВВП, и будет стремиться в перспективе к бездефицитному бюджету.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" в пятницу вечером она указала, что постоянная реструктуризация госдолга невыгодна, потому что она сегодня даст нам намного меньше средств, чем репутационные потери.

"Украина всегда была очень непредсказуемой, мы стремительно увеличивали наш долг с 2006 по 2008 год, потом так же стремительно он вырос с 2013 по 2014 год, потому что он был в валюте, потому что в 2013 году был взято одновременно 3 млрд в валюте. Нам нужно от этого отходить. То есть сейчас мы снова снижаем долг как часть от ВВП, и уже в этом году она меньше 60%", - пояснила Маркарова.

Глава Минфина отметила, что на 2020 год стоит цель снизить госдолг до 52% ВВП, а "через два года дойти вообще до 40%". "Это даст нам возможность жить так, как европейские страны: когда им нужно для развития – они одалживают средства, когда не нужно – не одалживают. Потому что долг сам по себе – это не плохо, плохо, когда мы берём долг и проживаем его", - сказала она.

Маркарова добавила, что поэтому в следующем году дефицит бюджета будет только 2% ВВП, в нынешнем году он 3,2%. "То есть мы постоянно будет пытаться прийти к бездефицитному бюджету, и это даст нам возможность абсолютно решить все наши долговые вопросы, и направлять зарабатываемые средства на важные и приоритетные вопросы", - подчеркнула она.

Министр также заверила, что украинская власть постоянно общается с международными партнерами, инвесторами и даёт всю информацию о том, что собираемся делать. "Мы впервые в прошлом году приняли стратегию по долгу и сейчас постоянно рассказываем, как мы этот долг будем снижать", - рассказала министр финансов.

Теги: #госдолг #бюджет #украина
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