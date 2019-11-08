Замруководителя ОП Жовква надеется на активизацию переговоров по расширению свободной торговли с Канадой

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел встречу с заместителем министра иностранных дел Канады Питером МакДугаллом, в ходе которой выразил надежду на активизацию переговорного процесса по расширению сферы действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, в ходе встречи Жовква отметил, что Соглашение уже доказало свою эффективность.

В ходе встречи была отдельно подчеркнута заинтересованность украинской стороны в либерализации режима поездок граждан Украины в Канаду, о чем шла речь во время двусторонних переговоров на высшем уровне в Торонто в июле текущего года.