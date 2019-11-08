В Киеве арестован мужчина, стрелявший из карабина в ходе конфликта с соседями и членами ОСББ

48-летний мужчина, открывший стрельбу в жилом доме на улице Чаадаева в Святошинском районе Киева 6 ноября и ранивший соседа, взят под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в пятницу.

"Мужчина, находясь в коридоре жилого дома по месту жительства, во время конфликта с членами ОСББ и соседями совершил два выстрела из охотничьего карабина в одного из жильцов дома. Противоправные действия злоумышленника были прекращены очевидцами, которые также вызвали "скорую помощь" раненому мужчине", - говорится в сообщении.

Правонарушителю объявлено подозрение по ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В своем ходатайстве прокурор просил суд применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд, заслушав доводы сторон, удовлетворил ходатайство прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без альтернативы. Досудебное расследование в деле продолжается.

Как сообщила в соцсети очевидица происшедшего и участница конфликта, жители дома обвиняли мужчину в том, что он накопил крупные долги за коммунальные услуги, из-за чего весь многоквартирный дом не подключали к теплоснабжению, а также сделал врезку к общему электростояку, чтобы не платить за электроэнергию. В ходе конфликта с соседями, возникшего уже не в первый раз, он несколько раз открыл огонь из карабина "Сайга" и ранил 40-летнего жителя того же дома, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Стрельба зафиксирована на видео, на котором также видно, как стрелявшего безуспешно пыталась остановить его дочь.

Вечером того же дня полицейские заблокировали дом и задержали стрелка.