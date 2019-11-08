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21:44 08.11.2019

СММ ОБСЕ зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области за последние сутки

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СММ ОБСЕ зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области за последние сутки

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине за последние сутки зафиксировали больше случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и меньше - в Луганской области.

"По сравнению с предыдущим отчетным периодом, СММ ОБСЕ зафиксировала больше нарушений прекращения огня в Донецкой области и меньше - в Луганской", - говорится в ежедневном отчете, опубликованном в пятницу вечером.

Также в миссии сообщили о ранении мальчика в результате разрыва светошумовой гранаты в не контролируемом украинским правительством Иловайске.

"Миссия продолжила наблюдать за разминированием в районе разведения в Золотом. В районе разведения в Станице Луганской миссия продолжила наблюдать за строительными работами на разрушенном участке моста", - отмечается в документе.

СММ ОБСЕ заверила, что продолжила наблюдать за соблюдением режима прекращения огня, чтобы облегчить функционирование и ремонт критически важной гражданской инфраструктуры, в том числе водопроводов и линий электропередач в неподконтрольных правительству районах Луганской области. Также участники миссии обратили внимание на ограничения им доступа к контрольно-пропускному пункту вблизи Верхнешироковского, не контролируемого правительством Украины.

Как сообщалось, разведение войск в районе сел Богдановка и Петровское Донецкой области было перенесено на полдень 9 ноября 2019 г.

Теги: #отчет #обсе #украина #донбасс
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