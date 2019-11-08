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19:59 08.11.2019

Рабочая группа обсудила законопроект о соцзащите лишившихся свободы в результате вооруженной агрессии против Украины

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Рабочая группа обсудила законопроект о соцзащите лишившихся свободы в результате вооруженной агрессии против Украины

Рабочая группа по вопросам пропавших без вести и заложников обсудила основные положения законопроекта "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины", наработанного Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Как сообщается на официальном сайте главы государства в пятницу, очередное заседание группы прошло в Офисе президента.

"В частности, рабочая группа обсудила особенности работы межведомственной комиссии, которая будет устанавливать факт захвата человека и его освобождения. От этого будет зависеть предоставление тех или иных гарантий и льгот этой категории граждан. Также участники обсудили положение о предоставлении медицинской помощи, реабилитации, налоговых льгот и правовой защиты заложников с начала их незаконного задержания", - говорится в сообщении.

Как отметил адвокат Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко, законопроект направлен, в частности, на уравнивание в социальных правах гражданских заложников и военных. "Военных лучше обеспечивают. Всех заложников и пленных должны обеспечивать так, как это было в деле с украинскими моряками. Это была адекватная реакция общества на захват человека, адекватная помощь. Почему это не делалось для всех других заложников и пленных украинский - мне неизвестно", - подчеркнул он.

В рабочей группе принимают участие родственники пропавших без вести и заложников, представители Офиса президента, общественных организаций, Министерства обороны, Министерства социальной политики, Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Теги: #заложники #рабгруппа #соцзащита
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