Решение МС ООН о признании юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ может поспособствовать созданию спецтрибунала по делу MH17 - Зеркаль

Решение Международного суда ООН о признании юрисдикции в деле о применении и толковании Конвенций о противодействии расовой дискриминации и финансирования терроризма может позитивно повлиять на вопрос создания специального трибунала по рассмотрению кейса о сбитом лайнере Малазийских авиалиний, рейс MH17, в небе над Донбассом, считает заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Я думаю, что это важно не только для Украины, думаю, что это также важно для Нидерландов. Мы предпринимаем совместные усилия, чтобы заставить Россию отвечать и создаем специальный трибунал в рамках Совбеза ООН", - сказала Зеркаль на брифинге в Гааге (Нидерланды) в пятницу.

По словам замминистра, Международный суд ООН будет слушать этот кейс и это, возможно, будет иметь влияние на позицию РФ в Совбезе ООН.

"Это (решение Международного суда ООН о признании юрисдикции – ИФ) означает, что Россия будет нести ответственность, и будет оправдываться перед Международным судом за то, как она поставляла оружие в Украину… Это означает, что и суд, и международное сообщество будут в состоянии своими глазами видеть, что происходило, иметь доступ ко всем материалам, тем более это может иметь влияние на дальнейшее рассмотрение вопросов создания того же трибунала (по рассмотрению дела о сбитом MH17 – ИФ) в рамках Совета безопасности ООН", - подытожила Зеркаль