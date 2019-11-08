За Дубневича внесен залог – ВАКС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) сообщает о внесении залога в полном объеме за народного депутата (группа "За будущее") Ярослава Дубневича в пятницу, сообщается на официальном сайте суда.

"В судебном заседании, состоявшемся 7 ноября 2019 года, сторона защиты сообщила коллегии судей, что подозреваемым было внесено 50 млн грн, что составляет половину размера, определенного постановлением следственного судьи от 2 ноября 2019 года. Кроме того подозреваемый заявил, что не имеет возможности внести залог в полном объеме… 8 ноября 2019 стало известно о зачислении на депозитный счет Высшего антикоррупционного суда остальных средств в качестве залога, о чем сотрудник суда известил в установленном порядке Киевский следственный изолятор", - говорится в сообщении.

В ВАКС отметили, что на время объявления резолютивной части решения по результатам апелляционного рассмотрения коллегии судей в деле №991/908/19 не было известно о факте внесения, размере и времени внесения других средств в качестве залога.