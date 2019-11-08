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18:22 08.11.2019

Украина в ближайшее время ждет решения Арбитража ООН по юрисдикции в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву – Зеркаль

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Украина в ближайшее время ждет решения Арбитража ООН по юрисдикции в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву – Зеркаль

Украина ожидает в ближайшее время решения по юрисдикции Арбитражного трибунала Международного суда ООН по морскому праву в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

"Еще мы ожидаем решения по юрисдикции в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства. Насколько мне известно, это решение уже на финальной стадии. Мы ожидаем в ближайшее время получить это решение", - сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на брифинге в Гааге (Нидерланды) в пятницу.

Теги: #зеркаль #оон #мид
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