Украина в ближайшее время ждет решения Арбитража ООН по юрисдикции в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву – Зеркаль

Украина ожидает в ближайшее время решения по юрисдикции Арбитражного трибунала Международного суда ООН по морскому праву в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

"Еще мы ожидаем решения по юрисдикции в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства. Насколько мне известно, это решение уже на финальной стадии. Мы ожидаем в ближайшее время получить это решение", - сказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль на брифинге в Гааге (Нидерланды) в пятницу.