Разведение сил и средств у Золотого состоялось в оговоренные сроки и безопасно – Зеленский на встрече с главой СММ ОБСЕ

Разведение сил и средств в районе г.Золотое Луганской области в зоне проведения Операции Объединенных сил прошло вовремя и без инцидентов, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в офис Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине и встречи с главой миссии Яшаром Халитом Чевиком.

"Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведение вблизи Золотого. Сделали все в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский также отметил, что лично посещает места, где планируется разведение сил и средств, чтобы осмотреть условия жизни местных жителей и услышать их отношение к разведению. "Мы были в Станице Луганской. Уже до конца ноября закончат мост. Затем были в Золотом. Мы видим, что почти все ждут разведения и радуются, что оно запланировано", - рассказал он.

Также Зеленский сообщил, что сейчас в Золотом государственная власть уже решает проблемы инфраструктуры, доступа скорой медицинской помощи и врачей к местным жителям.

Как сообщалось, разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе г.Золотое (оба 0 Луганская область). Украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке №3 в районе сел Богдановка и Петровское Волновахского района Донецкой области 9 ноября при условии отсутствия обстрелов.