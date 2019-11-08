События

17:32 08.11.2019

Супрун подаст апелляцию на решение суда первой инстанции по ее иску к Дубинскому

2 мин читать
Супрун подаст апелляцию на решение суда первой инстанции по ее иску к Дубинскому

Экс-и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун намерена подать апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева, который отказал в удовлетворении ее иска к депутату и бывшему ведущему телеканала 1+1 Александру Дубинскому.

"Сегодня получила новость о том, что судья Соломенского суда Киева Козленко отказала в удовлетворении моего иска. На следующей неделе узнаем обоснования такого решения. Решение Соломенского суда по моему иску является плохим сигналом, ведь означает, что люди вроде Дубинского могут совершенно безнаказанно дальше генерировать фейки и атаковать тех, кто делает изменения в пользу общества и государства. Только получим обоснования решения - подадим апелляцию. Буду держать в курсе", - написала Супрун на своей странице в сети Фейсбук.

Экс-глава Минздрава считает, что "судья просто побоялась удовлетворить наш иск, несмотря на то, что нынешний народный депутат позволял себе распространять ложь".

"Показательно в самом деле то, что пока Дубинский не получил мандат, судья удовлетворяла ходатайства, принимала доказательства и демонстрировала желание разбираться в деле. Но только Дубинский стал народным депутатом, судья потеряла интерес к делу. Судебная система, в которой статус или должность человека, а не закон, является фактором, влияющим на решение суда, является больной и нуждается в коренных изменениях", - подчеркнула Супрун.

Про ее словам, "адвокаты Дубинского несколько раз меняли свою позицию относительно того, кем все-таки является их подзащитный - журналистом, имеющим право критиковать чиновников, гражданином, который имеет право на собственное мнение, или народным депутатом".

"Например, как только шла речь о соблюдении журналистских стандартов, адвокаты переключались на дискурс о депутатстве или акцентировали внимание, что Дубинский позиционирует себя журналистом, однако доказательств такой деятельности предоставить не могли. И так по кругу", - отметила Супрун.

Она напомнила, что Минздрав и она лично "регулярно становились объектами информационных атак Дубинского", поэтому 7 мая 2019 года Супрун подала иск в суд о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Как сообщалось, в мае 2019 года Супрун подала в суд иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации против Дубинского относительно обнародованной им информации об отмывании бюджетных средств через фонд "Защита патриотов". Также Супрун назвала обнародованные Дубинским материалы "заказными" и направленными против реформирования системы здравоохранения.

Ранее, в начале мая А.Дубинский на своем сайте обнародовал информацию о хищениях через общественную организацию "Защита патриотов", которую возглавляет супруг Супрун Марко Супрун, 20 млн грн, выделенных на подготовку и повышение квалификации медперсонала.

Минздрав опроверг эту информацию и заявил, что она не подтверждена настоящими документами.

Теги: #дубинский #супрун #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:50 08.11.2019
Признание МС ООН своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ является мировым прецедентом, отмечает Климкин

Признание МС ООН своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ является мировым прецедентом, отмечает Климкин

18:34 08.11.2019
Решение МС ООН о признании юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ может поспособствовать созданию спецтрибунала по делу MH17 - Зеркаль

Решение МС ООН о признании юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ может поспособствовать созданию спецтрибунала по делу MH17 - Зеркаль

18:27 08.11.2019
За Дубневича внесен залог – ВАКС

За Дубневича внесен залог – ВАКС

17:43 08.11.2019
Зеркаль: МС ООН полностью отклонил все возражения РФ по юрисдикции – это полная победа

Зеркаль: МС ООН полностью отклонил все возражения РФ по юрисдикции – это полная победа

17:27 08.11.2019
"Интерпайп" подал в Европейский суд на Еврокомиссию из-за несправедливых пошлин на поставки в ЕС бесшовных труб

"Интерпайп" подал в Европейский суд на Еврокомиссию из-за несправедливых пошлин на поставки в ЕС бесшовных труб

17:10 08.11.2019
Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ

Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ

15:54 08.11.2019
Горбатюк обжаловал в суде свое увольнение

Горбатюк обжаловал в суде свое увольнение

15:47 08.11.2019
Апелляционный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко в Харькове

Апелляционный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко в Харькове

22:34 07.11.2019
Апелляционный суд взял под стражу депутата Дубневича с возможностью залога в 90 млн грн - САП

Апелляционный суд взял под стражу депутата Дубневича с возможностью залога в 90 млн грн - САП

18:15 07.11.2019
"Нафтогаз" ожидает решения суда Амстердама по долгу "Газпрома" до апреля 2020г

"Нафтогаз" ожидает решения суда Амстердама по долгу "Газпрома" до апреля 2020г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение МС ООН о признании юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ может поспособствовать созданию спецтрибунала по делу MH17 - Зеркаль

За Дубневича внесен залог – ВАКС

Глава СММ ОБСЕ на встрече с Зеленским засвидетельствовал возобновление процесса разведения сил в Богдановке и Петровском, которое должно начаться 9 ноября

Зеркаль: МС ООН полностью отклонил все возражения РФ по юрисдикции – это полная победа

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен обысками у владельца "Прямого"

ПОСЛЕДНЕЕ

Сайдик поприветствовал решение ТКГ о начале разведения войск под Петровским 9 ноября

Украина в ближайшее время ждет решения Арбитража ООН по юрисдикции в деле о нарушении Конвенции ООН по морскому праву – Зеркаль

Глава СММ ОБСЕ на встрече с Зеленским засвидетельствовал возобновление процесса разведения сил в Богдановке и Петровском, которое должно начаться 9 ноября

Разведение сил и средств у Золотого состоялось в оговоренные сроки и безопасно – Зеленский на встрече с главой СММ ОБСЕ

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен обысками у владельца "Прямого"

Из зоны турецкой операции на севере Сирии бежали более 700 христианских семей - СМИ

Генпрокуратура проводит обыски в Минюсте в рамках дела о "черных регистраторах"

Неизвестные облили зеленкой представителя Харьковского горсовета после суда о незаконности переименования проспекта Григоренко

Главой Днепропетровского облсовета стал Святослав Олейник

Германия вручила пастору, давшему приют активистам Майдана в 2013-2014, орден за заслуги

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА