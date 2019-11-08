События

17:29 08.11.2019

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен обысками у владельца "Прямого"

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Представитель ОБСЕ по свободе СМИ обеспокоен обысками у владельца "Прямого"

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с обысками у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

"Озабочен вчерашним обыском в доме Владимира Макеенко, владельца ТВ "Прямой" в Киеве, Украина. Я призываю следователей уважать свободу СМИ", - сообщил Дезир в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, 7 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) провело в жилье владельца телеканала "Прямой" обыск в рамках расследования по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала. Дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Теги: #обсе #прямой #сми #свобода_слова #телеканал #обыски
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