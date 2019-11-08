Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ

Международный суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Соответствующее решение было зачитано председательствующим судьей на заседании суда в пятницу в Гааге (Нидерланды).

Таким образом суд отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в данном деле.