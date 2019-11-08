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17:10 08.11.2019

Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ

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Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ

Международный суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Соответствующее решение было зачитано председательствующим судьей на заседании суда в пятницу в Гааге (Нидерланды).

Таким образом суд отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в данном деле.

Теги: #рф #украина #суд #оон #гаага
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