Главой Днепропетровского облсовета стал Святослав Олейник

Новым главой Днепропетровского областного совета избран Святослав Олейник, сообщает пресс-служба облсовета в пятницу.

"Путем тайного голосования большинство депутатов избрали нового главу Днепропетровского областного совета. Им стал Святослав Олейник, который до этого 4 года проработал в облсовете первым заместителем руководителя", - сказано в сообщении.

Отмечается, что голосование состоялось во время XIX сессии Днепропетровского облсовета. В начале пленарного заседания предыдущий глава облсовета Глеб Прыгунов сложил свои полномочия.

"После этого в качестве кандидатуры на нового главу облсовета присутствующие фракции предложили Олейника. "За" него проголосовал 91 депутат из 93 присутствующих", - говорится в сообщении.

"Я хочу поблагодарить всех за консолидированную позицию. Уверен, вместе мы продолжим развивать наше общество, Днепропетровскую область", - отметил Олейник.

Также на сессии были избраны заместители главы облсовета: Анатолий Адамский и Мгер Куюмчян.

Олейник родился в 1975 году в Днепре. В 1998-2005 годах работал в органах прокуратуры. В 2005 году уволился из прокуратуры по собственному желанию, начал частную адвокатскую деятельность. В 2006-2007 годах - народный депутат Украины V созыва. В 2007-2012 годах - народный депутат Украины VI созыва. В 2014-2015 годах работал заместителем главы ДнепрОГА Игоря Коломойского.

С 2015 года Олейник возглавил партию "Видродження" в Днепропетровской области. Осенью 2015 года на местных выборах был избран депутатом Днепропетровского облсовета.