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15:41 08.11.2019

Германия вручила пастору, давшему приют активистам Майдана в 2013-2014, орден за заслуги

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Пастор лютеранской церкви Св.Катерины в Киеве Ральф Гаска удостоен высшей награды для гражданских ФРГ - крест за заслуги на ленте, сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Он помогал людям на Майдане Независимости зимой 2013-2014 гг, выступал за из право на мирный протест. Он превратил кирху св. Катерины в убежище, место покоя и в условиях опасности предотвратил насильственное противостояние протестующих и полиции, встав между сторонами", - сказала посол на вручении ордена в пятницу в Киеве.

Дипломат уточнила, что орден является высшим гражданским признанием ФРГ заслуг перед общественным благом и присуждается как гражданам Германии, так и иностранцам за политические, социально-экономические и духовные достижения, а также за особые заслуги перед Германией.

В свою очередь, пастор поблагодарил за такую награду и выразил надежду на мир в Украине.

"Есть немецкая песня, смысл которой можно передать так, что много маленьких шагов и большое количество людей могут изменить мир. Вы и я можем идти этим путем и достичь блага для мира. Нас объединяет желание мира для Украины. И я искреннее желаю всем украинцам, чтобы этот мир как можно скорее настал", - отметил награжденный.

Гаска был пастором церкви в Киеве с 2009 года по 2015 год.

Теги: #майдан #церковь #пастор #германия
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