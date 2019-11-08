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15:15 08.11.2019

Гончарук считает важным перезапустить работу НАПК для успешной борьбы с коррупцией

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Гончарук считает важным перезапустить работу НАПК для успешной борьбы с коррупцией

Премьер-министр Алексей Гончарук считает важным перезапустить работу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) для успешной борьбы с коррупцией.

"Уровень экономического роста Украины зависит от успешности борьбы с коррупцией, поэтому важно перезапустить работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и до 18 декабря провести независимые качественные выборы по избранию руководителя национального органа по борьбе с коррупцией", - цитирует Гончарука пресс-служба правительства.

Премьер-министр выразил надежду, что вновь созданная независимая комиссия выберет человека, который перезапустит работу национального органа по борьбе с коррупцией. Среди основных этапов конкурса - представление заявлений комиссии на участие в конкурсе до 19 ноября (заявления будут опубликованы, что открывает возможность для активного общественного участия в этом процессе), в декабре лучших кандидатов пригласят на собеседование, 18 декабря комиссия объявит результаты конкурса, а позже правительство будет делать соответствующие назначения.

Теги: #напк #гончарук #коррупция
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