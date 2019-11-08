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15:15 08.11.2019

МВД предложит вернуть ответственность за вождение в алкогольном опьянении и намерено дополнить штраф админарестом – Геращенко

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МВД предложит вернуть ответственность за вождение в алкогольном опьянении и намерено дополнить штраф админарестом – Геращенко

МВД Украины ратует за возвращение нормы об ответственности за вождение автотранспортным средством в состоянии опьянения из Уголовного кодекса в Административный, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Мы будем вносить предложение возвратить ответственность за вождение автотранспортного средства в алкогольном опьянении и предложим дополнить штраф административным наказанием - админарестом. В случае если первый раз - пять дней (ареста - ИФ), повторно - 10 дней, если еще раз повторно - до 15 дней", - рассказал Геращенко на слушаниях комитета по вопросам правоохранительных органов "Готовность к внедрению института уголовных проступков в практическую деятельность органов предварительного расследования с 1 января 2020 года" в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что такое правонарушение как вождение транспортом в состоянии опьянения, согласно закону, который должен вступить в силу, относится к уголовным преступлениям.

"Но сейчас мы видим, что это не улучшит предупреждение проблем, а сделает наоборот: мы создадим ситуацию, когда работа патрульной полиции может быть заблокирована", - пояснил Геращенко.

Теги: #вождение #геращенко #алкоголь #мвд
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