Луценко, будучи генпрокурором Украины, поклялся отомстить Йованович - показания Кента в Конгрессе США

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал отомстить экс-послу США в Украине Мари Йованович и предоставил адвокату президента США Рудольфу Джулиани информацию в надежде на то, что это приведет к ее отставке, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент во время слушаний перед тремя комитетами Палаты представителей.

"Основываясь на том, что я знаю, Юрий Луценко, как генеральный прокурор, поклялся отомстить, и предоставил Руди Джулиани информацию в надежде, что он распространит ее, и это приведет к ее устранению", - сказал Кент во время слушаний, стенограмма которых была опубликована накануне.

По его словам, другие люди, в том числе арестованные в США в начале октября 2019 года Лев Парнас и Игорь Фруман, также пытались подорвать положение Йованович.

Кроме того, Кент рассказал о разговоре с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, в ходе которого он рассказал о том, что Луценко совершил частный визит в Нью-Йорк и встретился с Джулиани.

"Во время той встречи он (Аваков - ИФ) дал мне знать, что Юрий Луценко, тогдашний генпрокурор Украины, совершил частную поездку в Нью-Йорк, во время которой он встретился с Руди Джулиани. Я спросил, знал ли он, какова была цель, и министр внутренних дел Аваков сказал - "полить грязью". Я спросил, кого? А он ответил - многих людей. Я спросил его, кого? А он ответил - Машу, вас, других", - пояснил Кент.

Он также добавил, что причастными к разрушению репутации Йованович были так называемые "порохоботы".

"Я ранее упоминал о так называемых порохоботах, троллях в социальных сетях, которые активно поддерживали (пятого президента Украины Петра – ИФ) Порошенко. И за 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или политических оппонентов, как они обычно делали, они атаковали посла Йованович и меня", - сказал представитель госдепартамента США.

Позже он добавил, что "господин Джулиани несколько месяцев вел кампанию, полную лжи и неверной информации о после Йованович".

Слушания Кента в Конгрессе США состоялись 15 октября за закрытыми дверями. Ранее были опубликованы стенограммы слушаний экс-посла США в Украине Мари Йованович и временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора. Все они состоялись в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа.