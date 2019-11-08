СБУ проводит обыски в адвокатском объединении в рамках дела о хищении средств при строительстве Окружной дороги Киева

Сотрудники Службы безопасности Украины в пятницу в Киеве проводят следственные действия в бизнес-центре "Парус" в рамках расследования дела о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации (КГГА) при строительстве большой окружной дороги в столице.

"СБУ проводит обыски в адвокатском объединении по делу о хищении государственных средств должностными лицами КГГА", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в спецслужбе.

Как стало известно агентству, следственные действия проходят в адвокатском объединении "Турчинов и партнеры".

Позже пресс-центр СБУ проинформировал, что спецслужба совместно с прокуратурой продолжают документировать противоправные действия чиновников КГГА во время реализации проекта "Строительство Большой окружной дороги".

"По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 млрд грн, выделенных из бюджета на строительство. В настоящее время проводятся обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, правоохранители проводят следственные действия по выявлению документации и других доказательств, которые подтверждают противоправную деятельность чиновников КГГА.