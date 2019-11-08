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13:41 08.11.2019

Трускавец планирует построить крупнейший в Восточной Европе аквапарк

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В Трускавце (Львовская обл.) по состоянию на ноябрь 2019 года на этапе строительства находится три проекта гостиничных комплексов, в ближайшие годы планируется возведение крупнейшего в Восточной Европе аквапарка, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" городской голова Андрей Кульчинский.

"Два месяца назад мы провели конкурс на аквапарк, победила компания из Киева... Минимум год будет проектирование, затем три-четыре года круглосуточного строительства, поскольку это огромный объект на 3 га. Концепция предусматривает строительство самого крупного аквапарка в Восточной Европе. (Он разместится – ИФ) на месте самого высокого недействующего здания во Львовской области – 25-этажки на выезде из Трускавца", - сказал Кульчинский, добавив, что это здание инвесторы снесут либо реконструируют.

Согласно концепции, объект будет включать гостиничные номера.

Как сообщил Кульчицкий, в Трускавце в 2018 году было открыто две новые шестиэтажные гостиницы уровня 3-4 звезды – Green Park (владелец – футболист Андрей Воронин) и "Алькор". В настоящее время на стадии строительства - еще три гостиницы, инвесторами которых выступают иностранцы.

"В центре (города – ИФ) возводит гостиницу инвестор из Турции, еще одну - инвестор из Азербайджана, уже завершает строительство гостиницы инвестор из Казахстана (все – приблизительно семиэтажные). Сегодня инвестор идет "на мэра": если мэр открыт и не ставит "условия", то инвестор готов заходить", - отметил Кульчинский.

По его данным, действующее гостинично-санаторное предложение позволяет одновременно разместить около 14 тыс. отдыхающих (около 90 средств размещения).

"2018 год был рекордным в последние 10 лет по количеству отдыхающих. В этом году идем практически на том же уровне - 172 тыс. за девять месяцев против 174 тыс. за девять месяцев 2018 года. Средний день пребывания – 14 дней. При этом 30% туристов составляют иностранцы, из них больше всего поляков, далее следуют Азербайджан, Молдова, Беларусь", - отметил Кульчинский.

Теги: #трускавец #гостиницы #аквапарк
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