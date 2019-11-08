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13:36 08.11.2019

Родные Героев Небесной сотни возле ОП призывают Зеленского не допустить прекращения расследования "дел Майдана"

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Родные Героев Небесной сотни возле ОП призывают Зеленского не допустить прекращения расследования "дел Майдана"

Под зданием Офиса президента Украины проходит акция родственников погибших Героев Небесной Сотни и пострадавших участников Революции Достоинства с призывом к президенту Владимиру Зеленскому не допустить прекращения расследования "дел Майдана".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" по состоянию на 13:00 у здания Офиса президента собралось несколько десятков родственников погибших Героев Небесной Сотни и пострадавших участников Революции Достоинства, их адвокатов, правозащитников, представителей гражданского общества.

В руках участники держат плакаты с надписями: "Дело Майдана - экзамен на достоинство" "20.11.19 дедлайн!", "Дело Майдана – труба", "Не слей дело Майдана", "Спаси расследование".

Активисты передали в Офис президента обращение с требованиями.

Также ранее участники акции передали обращение со своими требованиями, генеральному прокурору, премьер-министру, главе ГБР и руководителям парламентских фракций.

Среди требований: не допустить прекращения расследования "дел Майдана", создание в ГБР управления по расследованию дел Майдана, назначить на должность руководителя в данном управлении Сергея Горбатюка, гарантировать отсутствие давления на расследование дел со стороны Андрея Портнова, а также ряд других требований.

Кроме того, участники проведут небольшой перформенс. В частности, будут пропускать фотографии с нарушениями прав протестующих в ходе Революции Достоинства через шредер, на котором написано "саботаж".

Теги: #майдан #офис_президента #акция
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