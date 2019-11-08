События

13:16 08.11.2019

В Харькове мужчина подорвал себя гранатой

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В Харькове мужчина подорвал себя гранатой

В Харькове 23-летний мужчина подорвал себя на гранате на балконе жилого многоэтажного дома.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, тело погибшего обнаружила на балконе его бабушка.

"На место выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Следователь внес сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", - говорится в сообщении.

В отделе коммуникаций сообщили, что на данный момент не располагают информацией о том, был ли погибший связан с АТО/ООС.

Теги: #подрыв #нацполиция #граната #харьков
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