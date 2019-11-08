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13:09 08.11.2019

Один украинский военнослужащий пострадал в результате обстрела боевиков на Донбассе – Минобороны

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Один украинский военнослужащий пострадал в результате обстрела боевиков на Донбассе – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий ВСУ, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:30 сегодня, 8 ноября, российско-оккупационные войска открывали огонь дважды в Луганском направлении. (...)По имеющейся информации, в течение текущих суток ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Так, после часа ночи противник из автоматических гранатометов обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское.

Кроме того, возле н.п. Зайцево с 11 часов утра боевики длительное время вели огонь по украинским позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Теги: #всу #оос #минобороны #обстрел
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