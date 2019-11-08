Правозащитники призывают провести реформу СБУ и продолжать судебную реформу

Необходимо начать реформу Службы безопасности Украины и установить гражданский контроль над ее деятельностью, считает глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

"Мы считаем, что, во-первых, необходимо начать реформу СБУ, во-вторых, лишить ее не свойственных ей полномочий, а также обязательно установить гражданский контроль над деятельностью спецслужбы", - сказала она на пресс-брифинге "Результаты круглого стола в парламенте "Правозащитная повестка дня для парламента" в Киеве в пятницу.

По ее словам, это является необходимым, поскольку сегодня "мы стали свидетелями многих дел, когда СБУ либо оказывалась в эпицентре международного скандала в связи с незаконным удержанием людей в качестве обменного фонда, либо была в эпицентре национальных скандалов".

Матвийчук также подчеркнула, что реформа Службы безопасности особенно важна в воюющей стране. "Наоборот - если мы хотим иметь какой-то успех и преимущество, то воющей стране как раз надо обратить внимание на реформу спецслужбы, чтобы она начала исполнять свои задания на надлежащем уровне", - пояснила правозащитница.

Кроме того, Матвийчук добавила, что необходимо продолжение судебной реформы в Украине и внедрение суда присяжных. По ее словам, суд присяжных, который существует в нашей стране, на самом деле ним не считается, потому что действует по модели народных заседателей, которая перешла к нам по наследству из Советского союза.

"При этой модели судья влияет на решения присяжных. Основное различие суда присяжных - в том, что присяжные не зависят от судьи и выносят свое решение. Это суд справедливости, а не суд факта, который демонстрирует судья", - добавила Матвийчук.