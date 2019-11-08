Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ

Александрийский патриархат распространил официальное сообщение о признании Томоса Вселенского патриархата об автокефалии Православной церкви Украины, заявляет архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря).

"Сегодня, 8 ноября, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в день Собора Архистратига Михаила (по новому стилю) в храме в его честь в столице Египта во время Божественной литургии поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины… Таким образом Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии Православной церкви Украины", - написал архиепископ Евстратий на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Спустя некоторое время иерарх опубликовал еще один пост, в котором проинформировал: "Главный секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании патриаршего и синодального Томоса Вселенского патриархата об автокефалии Украинской церкви и включении имени предстоятеля Православной церкви Украины блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания к Диптихе для поминовения".

В этом же сообщении архиепископ Евстратий опубликовал и фотокопию соответствующего документа на греческом языке.