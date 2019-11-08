События

12:34 08.11.2019

Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ

1 мин читать
Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ

 Александрийский патриархат распространил официальное сообщение о признании Томоса Вселенского патриархата об автокефалии Православной церкви Украины, заявляет архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря).

"Сегодня, 8 ноября, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в день Собора Архистратига Михаила (по новому стилю) в храме в его честь в столице Египта во время Божественной литургии поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины… Таким образом Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии Православной церкви Украины", - написал архиепископ Евстратий на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Спустя некоторое время иерарх опубликовал еще один пост, в котором проинформировал: "Главный секретариат Патриархии Александрии и всей Африки распространил официальное сообщение, где сообщается о признании патриаршего и синодального Томоса Вселенского патриархата об автокефалии Украинской церкви и включении имени предстоятеля Православной церкви Украины блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания к Диптихе для поминовения".

В этом же сообщении архиепископ Евстратий опубликовал и фотокопию соответствующего документа на греческом языке.

Теги: #александрия #церковь #пцу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:40 08.11.2019
"Динамо" свело вничью матч Лиги Европы с "Копенгагеном", "Александрия" вырвала волевую ничью у "Сент-Этьена"

"Динамо" свело вничью матч Лиги Европы с "Копенгагеном", "Александрия" вырвала волевую ничью у "Сент-Этьена"

19:13 05.11.2019
В Ивано-Франковской области горела церковь ПЦУ

В Ивано-Франковской области горела церковь ПЦУ

22:01 24.10.2019
"Александрия" сыграла вничью на выезде с "Сент-Этьеном" в Лиге Европы

"Александрия" сыграла вничью на выезде с "Сент-Этьеном" в Лиге Европы

12:13 24.10.2019
Украинцы доверяют Зеленскому больше, чем церкви

Украинцы доверяют Зеленскому больше, чем церкви

13:35 19.10.2019
Признание ПЦУ Церковью Эллады состоялось

Признание ПЦУ Церковью Эллады состоялось

20:07 12.10.2019
Элладская церковь признала ПЦУ

Элладская церковь признала ПЦУ

10:24 11.10.2019
Митрополит Епифаний: Православная церковь Украины сегодня – это 7 тысяч приходов и 77 монастырей

Митрополит Епифаний: Православная церковь Украины сегодня – это 7 тысяч приходов и 77 монастырей

13:41 08.10.2019
Церковь Греции 12 октября соберет внеочередной Собор для рассмотрения вопроса об автокефалии Церкви Украины

Церковь Греции 12 октября соберет внеочередной Собор для рассмотрения вопроса об автокефалии Церкви Украины

00:08 04.10.2019
"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы, "Александрия" заработала первое очко

"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы, "Александрия" заработала первое очко

16:24 03.10.2019
В "Евросолидарности" опасаются законодательных инициатив, из-за которых возможно давление на желающих присоединиться к ПЦУ

В "Евросолидарности" опасаются законодательных инициатив, из-за которых возможно давление на желающих присоединиться к ПЦУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ проводит обыски в адвокатском объединении "Турчинов и партнеры" в Киеве

Родные Героев Небесной сотни возле ОП призывают Зеленского не допустить прекращения расследования "дел Майдана"

В Харькове мужчина подорвал себя гранатой

Один украинский военнослужащий пострадал в результате обстрела боевиков на Донбассе – Минобороны

Зеленский сменил первого замглавы СБУ, еще два заместителя уволены - указы

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ проводит обыски в адвокатском объединении "Турчинов и партнеры" в Киеве

Трускавец планирует построить крупнейший в Восточной Европе аквапарк

Родные Героев Небесной сотни возле ОП призывают Зеленского не допустить прекращения расследования "дел Майдана"

В Харькове мужчина подорвал себя гранатой

Один украинский военнослужащий пострадал в результате обстрела боевиков на Донбассе – Минобороны

Правозащитники призывают провести реформу СБУ и продолжать судебную реформу

В Харькове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью на балкон квартиры в многоэтажке, один пострадавший - полиция

Полиция расследует обстоятельства нападения на члена аттестационной комиссии Генпрокуратуры Леменова в Киеве

Зеленский сменил первого замглавы СБУ, еще два заместителя уволены - указы

Поліція розслідує обставини нападу на члена атестаційної комісії Генпрокуратури Леменова у Києві

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА