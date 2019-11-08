Полиция расследует обстоятельства нападения на члена аттестационной комиссии Генпрокуратуры Леменова в Киеве

В Киеве двое неизвестных утром 8 ноября напали на члена аттестационной комиссии Генеральной прокуратуры, основателя экспертной организации StateWatch Александра Леменова, полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

"Сегодня около 8 часов по спецлинии 102 в Голосеевское управление полиции от 30-летнего юриста поступило сообщение о том, что у дома на ул.Максимовича к нему подбежали двое неизвестных и распылили в лицо слезоточивый газ. Также заявитель добавил, что после неудачной попытки завладеть его смартфоном мужчины убежали", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейские начали комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к инциденту. Пострадавшему врачи оказывают медицинскую помощь.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В свою очередь Леменов на своей странице в Фейсбуке сообщил, что в 7:45 на него было совершено нападение с кастетом.

"Если кому-то кажется, что одним нападением можно остановить меня в борьбе за новую Украину, то это пустая трата времени. Сегодня в 7:45 по ул. Максимовича, 2 в меня совершили нападение. Кастет (или что-то очень похожее), баллончик Терен 4М, два парня", - сказано в сообщении.

Он добавил, что правоохранители зафиксировали все в процессуальном порядке, а "преступников, как и заказчиков, будут искать".