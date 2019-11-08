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12:07 08.11.2019

Поліція розслідує обставини нападу на члена атестаційної комісії Генпрокуратури Леменова у Києві

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Поліція розслідує обставини нападу на члена атестаційної комісії Генпрокуратури Леменова у Києві

У Києві двоє невідомих уранці 8 листопада напали на члена атестаційної комісії Генеральної прокуратури, засновника експертної організації StateWatch Олександра Леменова, поліція встановлює обставини інциденту.

"Сьогодні близько 8:00 на спецлінію "102" до Голосіївського управління поліції від 30-річного юриста надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вул. Максимовича до нього підбігли двоє невідомих і розпорошили в обличчя сльозогінний газ. Також заявник додав, що після невдалої спроби заволодіти його смартфоном чоловіки втекли", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Поліцейські розпочали комплекс розшукових заходів, спрямованих на встановлення і затримання осіб, причетних до інциденту. Постраждалому лікарі надають медичну допомогу.

Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

У свою чергу Леменов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що о 7:45 на нього було скоєно напад із кастетом.

"Якщо комусь здається, що одним нападом можна зупинити мене в боротьбі за нову Україну, то це марна трата часу. Сьогодні о 7:45 на вул. Максимовича, 2 на мене напали. Кастет (або щось дуже схоже), балончик "Терен 4М", двоє хлопців", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що правоохоронці зафіксували все у процесуальному порядку, а "злочинців, як і замовників, шукатимуть".

Теги: #гпу #атестація #напад #комісія #київ
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