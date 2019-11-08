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11:15 08.11.2019

В Харьковской области спасатели освободили ребенка, застрявшего в стиральной машине

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В Харьковской области спасатели освободили ребенка, застрявшего в стиральной машине

 В г.Мерефа Харьковской области 4-летний мальчик застрял в барабане стиральной машины, спасатели помогли ребенку выбраться, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

"7 ноября в 17:10 на номер "101" поступило сообщение о том, что маленький ребенок оказался зажатым в стиральной машине. Происшествие произошло в частном жилом доме по адресу: г.Мерефа, ул. 8 Марта, 26", - сказано в сообщении.

Так, спасатели выясни, что мальчик 2015 года рождения залез в стиральную машину, из которой потом не смог самостоятельно выбраться.

"Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей, ребенок был осторожно изъят из стиральной машины и передан матери", - добавили в ГСЧС.

Теги: #гсчс #ребенок #харьковская_область
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