В Харьковской области спасатели освободили ребенка, застрявшего в стиральной машине

В г.Мерефа Харьковской области 4-летний мальчик застрял в барабане стиральной машины, спасатели помогли ребенку выбраться, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

"7 ноября в 17:10 на номер "101" поступило сообщение о том, что маленький ребенок оказался зажатым в стиральной машине. Происшествие произошло в частном жилом доме по адресу: г.Мерефа, ул. 8 Марта, 26", - сказано в сообщении.

Так, спасатели выясни, что мальчик 2015 года рождения залез в стиральную машину, из которой потом не смог самостоятельно выбраться.

"Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей, ребенок был осторожно изъят из стиральной машины и передан матери", - добавили в ГСЧС.