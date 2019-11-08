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10:44 08.11.2019

Министр Кабмина Дубилет просит предоставить госохрану

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Министр Кабмина Дубилет просит предоставить госохрану

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в пятницу обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.

"Я обратился сегодня в Управление государственной охраны с просьбой выделить мне охрану", – написал Дубилет в пятницу в "Телеграмм".

"Сейчас вокруг меня вдруг образовалось две зоны напряжения", – добавил он.

Одна из них связана с борьбой с теневым алкоголем, которая должна показать результат в виде дополнительных поступлений в бюджет в 5-10 млрд грн в год, отметил Дубилет.

"Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас проводим перезагрузку власти по всем госорганам, предприятиям и учреждениям. Почему-то, некоторые стороны полагают, что у меня или моих коллег может быть влияние на конкурсную комиссию", – пояснил Дмитрий Дубилет.

Теги: #дубилет #кабмин
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