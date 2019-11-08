События

10:16 08.11.2019

Мужчина пострадал в результате взрыва в подъезде многоэтажки в Луцке

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Мужчина пострадал в результате взрыва в подъезде многоэтажки в Луцке

Полиция Волынской области выясняет обстоятельства бытового взрыва в квартире многоэтажного дома в Луцке, в результате которого пострадал один человек.

"Сегодня утром в 8:23 в полицию поступило сообщение о взрыве в квартире многоэтажки на проспекте Соборности в Луцке. Полиция выясняет обстоятельства инцидента", - сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Правоохранители предварительно установили, что взрыв бытовой. В результате взрыва пострадал хозяин квартиры, его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

"Сведения внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка", - сказано в сообщении.

Теги: #взрыв #полиция #луцк
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