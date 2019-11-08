События

08:17 08.11.2019

Протестующие в Гонконге готовы начать общегородское пикетирование

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Протестующие в Гонконге готовы начать общегородское пикетирование

Организаторы протестных выступлений в Гонконге в пятницу призвали провести массовое пикетирование после того, как было обнародовано сообщение о кончине студента, получившего ранения в ходе столкновений демонстрантов с полицией.

Один из студентов после столкновений был найден на автостоянке в тяжелом состоянии в ходе выступлений в минувшие выходные и госпитализирован. В пятницу власти больницы, куда он был доставлен в бессознательном состоянии, сообщили о его кончине.

В то же время, представитель Канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Сюй Луин назвала протестующих в Гонконге "бандитами" после того, как лояльный пекинским властям законодатель был ранен ножом.

Нападение было "не только серьезным преступным актом, но и актом насилия в чистом виде", заявила Сюй Луин.

Правительство Китай поддерживает меры, которые принимает администрация Гонконга по прекращению актов насилия и наведению порядка в городе, заявил заместитель накануне премьера Госсовета КНР Хань Чжэн.

"Мы решительно поддерживаем правительство специального административного района в принятии более активных и эффективных мер по решению социальных проблем", - заявил Хань Чжэн на встрече с главой администрации Гонконга Кэрри Лэм в Пекине, сообщают СМИ.

Вице-премьер отметил, что беспорядки в Гонконге "уже перешли критическую точку" в области соблюдения законов и норм морали.

Как сообщалось, на этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин дал высокую оценку деятельности администрации Гонконга и заявил о высокой степени доверия к Кэрри Лэм.

Китайский руководитель заявил: "Прекращение насилия и хаоса и восстановление порядка остаются самой важной задачей для Гонконга в настоящее время", и призвал к "эффективным усилиям", направленным на улучшение жизни населения Гонконга и налаживание диалога со всеми слоями общества.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые выступления. Поводом послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности, введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

Теги: #гонконг #студент #китай #призыв
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