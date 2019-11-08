Не менее пяти человек стали жертвами землетрясения в Иране, более 120 пострадали – СМИ

В результате землетрясения в Иране магнитудой 5,9 в ночь на пятницу, погибли, по предварительным данным, не менее пяти человек, более 120 получили ранения и травмы, сообщил иранский телеканал Press TV.

Толчки ощутили около 20 млн. человек, в ряде районов жители в панике покидали лома и выбегали на улицу.

Толчок произошел в провинции Восточный Азербайджан примерно в 120 км от города Тебриза.

По данным СМИ, вслед за первым толчком последовали несколько афтершоков магнитудой от 4,1 до 4,8.