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07:25 08.11.2019

Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

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Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"7 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также, враг применял противотанковые управляемые ракеты" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 10 обстрелов. Также 10 обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Как сообщалось ранее, 7 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четыре украинских  защитника получили ранения.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел наших позиций из автоматических гранатометов в районе Луганского. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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