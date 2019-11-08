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07:01 08.11.2019

До конца года на станциях метро будут установлены еще 173 терминала для покупки и пополнения е-билета - КГГА

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До конца года на станциях метро будут установлены еще 173 терминала для покупки и пополнения е-билета - КГГА

К концу года на станциях Киевского метрополитена метро будут установлены еще 173 терминала для покупки и пополнения е-билета, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Е-билет - современный универсальный способ оплаты за проезд. Используя его, пассажиры получают удобный сервис и помогают нам сделать систему общественных перевозок более прозрачной и эффективной. Поэтому я рад, что все больше киевлян выбирают электронный билет. Мы работаем над тем, чтобы использование Kyiv Smart Card было максимально доступным для киевлян, и постоянно расширяем сеть точек продаж карточек. Уже к концу года на станциях метро будут установлены еще 173 терминала для покупки и пополнения е-билета", - сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Теги: #киев #метро #украина
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