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06:05 08.11.2019

Трамп заявил, что подвергается нападкам, после решения суда о выплате некоммерческим группам $2 млн

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Трамп заявил, что подвергается нападкам, после решения суда о выплате некоммерческим группам $2 млн

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда Нью-Йорка, обязавшего его выплатить $2 млн некоммерческим группам в рамках урегулирования гражданского иска, в котором утверждалось, что он использовал средства своих благотворительных фондов для политических и личных целей.

"Я единственный человек, которого я знаю, возможно, единственный человек в истории, который может дать большие средства на благотворительность ($19 млн), не берет никакой платы за расходы и подвергается нападкам политических интриганов в штате Нью-Йорк. Неудивительно, что мы все переезжаем!" - написал Трамп в заявлении, опубликованном в его Twitter в четверг вечером.

По его словам, каждый цент из $19 млн, собранных Фондом Трампа, пошел на "сотни больших благотворительных целей", а генпрокурор Нью-Йорка "намеренно неправильно характеризует это урегулирование в политических целях".

"Решение суда, вместе с урегулированием, которое мы согласовали, является крупной победой в наших усилиях по защите благотворительных активов и привлечению к ответственности тех, кто злоупотребляет благотворительностью для личной выгоды", - говорится в заявлении генерального прокурора Летиции Джеймс.

Офис генпрокурора требовал $2,8 млн, которые были собраны благотворительным фондом Трампа и затем переданы его предвыборному штабу на выборах 2016 года. После этого средства пошли на благотворительные цели.

В итоге судья штата Нью-Йорк приказал президенту Дональду Трампу выплатить $2 млн некоммерческим группам в рамках урегулирования гражданского иска. В своем решении судья не поддержал требование генпрокурора о выплате компенсаций.

Теги: #сша #заявление #благотворительность #трамп
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