На Харьковщине задержана группа "черных лесорубов", которая "специализировалась" на ценных породах деревьев

Сотрудники СБУ совместно со следователями СУ ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры задержали во время масштабной вырубки леса группу "черных лесорубов".

"Пять человек во главе с одним из предпринимателей Харькова, в течение 2019 осуществляли массовую вырубку леса на территории Змиевского района Харьковской области. Группа имела профессиональное оборудование (бензопилы, специально оборудованные грузовые автомобили)... и осуществляла вырубку только ценных пород деревьев дубов и ясеней", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, незаконно вырубленная древесина реализовывалась на территории Харькова. Нанесенный государству ущерб оценивается в сумму более 5 млн.грн.

По информации пресс-центра СБУ, группа, в частности, вырубала лесополосы вдоль магистральных путей, предназначенные для защиты транспортных коммуникаций от эрозии железнодорожных насыпей

Участники группы задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Во время задержания двое участников группы пытались скрыться, но безуспешно.

Во время обыска по месту жительства у одного из фигурантов правоохранители обнаружили два пистолета и гранату.

Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанных о подозрении по факту незаконной вырубки деревьев, их незаконной перевозки, хранения и сбыта, которые повлекли тяжкие последствия (ч.4 ст.246 УК Украины) и незаконного обращения с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).