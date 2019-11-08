События

04:57 08.11.2019

Сенаторы США просят Госдепартамент предоставить информацию о сыне Байдена и украинской компании Burisma

2 мин читать
Сенаторы США просят Госдепартамент предоставить информацию о сыне Байдена и украинской компании Burisma

 Председатели комитетов Сената по внутренней безопасности Рон Джонсон и правительственных дел и финансов Чак Грассли направили письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой предоставить подробную информацию о сыне бывшего вице-президента Джо Байдена - Хантере и украинской энергетической компании Burisma, сообщает The Hill.

В своем послании законодатели заявили, что хотели бы "лучше понять, какие действия, если таковые имели место, администрация Обамы предприняла для обеспечения того, чтобы политические решения, касающиеся Украины и Burisma, не оказывали ненадлежащего влияния на занятость и финансовые интересы членов семьи (Байдена - ИФ)".

Оба сенатора также хотят знать, просил ли Госдепартамент, чтобы управление юридического советника или генеральный инспектор департамента рассмотрели "потенциальные проблемы и конфликты интересов, связанные с работой Хантера Байдена в Burisma, в то время как вице-президент Байден, как сообщается, выступал в качестве высшего должностного лица США на Украине? Если нет, то почему?"

Законодатели запросили любые записи госдепа с участием Хантера Байдена и Burisma Holdings, а также любую документацию, связанную с деловыми партнерами Байдена - Девоном Арчером и Кристофером Хайнцем.

Они также хотят знать, встречался ли Хантер Байден с тогдашним заместителем госсекретаря Энтони Блинкеном в 2015 году для "консультаций" и состоялась ли в марте 2016 года встреча между Арчером и тогдашним госсекретарем Джоном Керри.

Хантер Байден работал в совете директоров компании Burisma, в то время как его отец занимал пост вице-президента.

Теги: #госдеп #сша #сенаторы #запрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:05 08.11.2019
Трамп заявил, что подвергается нападкам, после решения суда о выплате некоммерческим группам $2 млн

Трамп заявил, что подвергается нападкам, после решения суда о выплате некоммерческим группам $2 млн

02:22 08.11.2019
Болтон отказался от дачи показаний в Конгрессе, пригрозив судом

Болтон отказался от дачи показаний в Конгрессе, пригрозив судом

19:08 07.11.2019
Помпео и Маас отмечают ключевую роль НАТО в обеспечении безопасности, несмотря на критику Макрона

Помпео и Маас отмечают ключевую роль НАТО в обеспечении безопасности, несмотря на критику Макрона

18:44 07.11.2019
Оборонные ведомства Украины и США подписали протокол о дальнейших направлениях сотрудничества

Оборонные ведомства Украины и США подписали протокол о дальнейших направлениях сотрудничества

17:39 07.11.2019
Ученые выявили новый штамм ВИЧ

Ученые выявили новый штамм ВИЧ

16:31 07.11.2019
Хомчак и Аваков пояснили западным дипломатам на месте ситуацию на участках разведения: в Золотом-4 семь дней тишины было выдержано

Хомчак и Аваков пояснили западным дипломатам на месте ситуацию на участках разведения: в Золотом-4 семь дней тишины было выдержано

15:58 07.11.2019
Влияние олигархов является проблемой в Украине – Тейлор

Влияние олигархов является проблемой в Украине – Тейлор

08:50 07.11.2019
Украинское посольство в США призвало издание The New York Times исправить опубликованную карту Украины без Крыма

Украинское посольство в США призвало издание The New York Times исправить опубликованную карту Украины без Крыма

08:37 07.11.2019
Эрдоган и Трамп подтвердили планы встретиться 13 ноября в Вашингтоне

Эрдоган и Трамп подтвердили планы встретиться 13 ноября в Вашингтоне

21:50 06.11.2019
Американский дипломат Тейлор заявил, что помощь Украине задержали из-за расследования в отношении Байденов

Американский дипломат Тейлор заявил, что помощь Украине задержали из-за расследования в отношении Байденов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский принял верительные грамоты у послов Швеции, Швейцарии, Грузии, Мексики и ЕС

Зеленский: наша главная победа будет вернуть всё и всех, никого по пути не потеряв и оставшись объединенной страной

Боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения с начала суток на Донбассе

Украина готова выполнять требования по разведению сил на участке Богдановка-Петровское с 12:00 8 ноября после верификации режима тишины – начгенштаба ВСУ

На Донбассе в четверг ранен украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

На Харьковщине задержана группа "черных лесорубов", которая "специализировалась" на ценных породах деревьев

В Киеве стартовала продажа электронных парковочных талонов - КГГА

Кривонос намерен выяснить у президента, останется ли он работать заместителем секретаря СНБО

Бородянский: 80 % жителей оккупированного Донбасса смогут смотреть украинский телеканал

Украина призывает Германию не поддерживать решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" - Гончарук

Представители ВМС Украины и Румынии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Апелляционный суд взял под стражу депутата Дубневича с возможностью залога в 90 млн грн - САП

Зеленский принял верительные грамоты у послов Швеции, Швейцарии, Грузии, Мексики и ЕС

Зеленский принял верительные грамоты у послов Швеции, Швейцарии, Грузии, Мексики и ЕС

В Одессе на трамвайной остановке неизвестный оставил бутылку с ртутью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА