В Киеве стартовала продажа электронных парковочных талонов - КГГА

В Киеве началась продажа электронных парковочных талонов, купить абонементы можно через мобильное приложение Privat24, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Процедура покупки талона для парковки простая и занимает минимум времени. Для этого нужно загрузить мобильное приложение Privat24 на смартфон, найти пункт меню "Транспорт", далее – "Оплата парковки", выбрать город, тип талона (в месяц или в квартал) и ввести номер автомобиля", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в четверг вечером.

Правила пользования талонами такие же, как и бумажными: по одним парковочным абонементом - может быть закреплен только один автомобиль.