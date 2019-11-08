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03:45 08.11.2019

В Киеве стартовала продажа электронных парковочных талонов - КГГА

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В Киеве стартовала продажа электронных парковочных талонов - КГГА

В Киеве началась продажа электронных парковочных талонов, купить абонементы можно через мобильное приложение Privat24, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Процедура покупки талона для парковки простая и занимает минимум времени. Для этого нужно загрузить мобильное приложение Privat24 на смартфон, найти пункт меню "Транспорт", далее – "Оплата парковки", выбрать город, тип талона (в месяц или в квартал) и ввести номер автомобиля", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в четверг вечером.

Правила пользования талонами такие же, как и бумажными: по одним парковочным абонементом -  может быть закреплен только один автомобиль.

Теги: #киев #кгга #украина #билет
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