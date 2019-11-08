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02:22 08.11.2019

Болтон отказался от дачи показаний в Конгрессе, пригрозив судом

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Болтон отказался от дачи показаний в Конгрессе, пригрозив судом

 Комитет по разведке Палаты представителей не выдал повестку для дачи показаний бывшему советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону после того, как его адвокат пригрозил обратиться в суд, если она будет выдана, сообщает CNN.

"Он не явился, как его просили, сегодня. Его адвокат сообщил нам, что в отличие от трех других преданных государственных служащих, которые работали на него в совете по нацбезопасности и выполнили законные повестки, Болтон пообещал вызвать нас в суд в случае, если мы выдадим ему повестку для дачи показаний", - заявил телекомпании чиновник комитета по разведке.

Он добавил, что законодатели сожалеют о решении Болтона, но не заинтересованы в судебных тяжбах с администрацией, которые могут тянуться месяцами.

"Указание Белого дома о том, что он не появится, добавит доказательств тому факту, что президент препятствует Конгрессу", - отметил чиновник.

Отмечается, что демократы планируют завершить расследование в рамках процедуры импичмента Трампа до конца года, поэтому суд с Болтоном, решение по которому будет принято, вероятно, не так быстро, не в их интересах.

Ранее сообщалось, что демократы в американском Конгрессе хотели бы заслушать Болтона, которого считают центральной фигурой в рамках направленного на импичмент расследования 7 ноября.

Как сообщалось, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить украинского президента Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении деятельности на Украине Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру расследования, цель которого - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

Теги: #сша #болтон #показания #импичмент
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