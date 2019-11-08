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00:57 08.11.2019

Кривонос намерен выяснить у президента, останется ли он работать заместителем секретаря СНБО

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Кривонос намерен выяснить у президента, останется ли он работать заместителем секретаря СНБО

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос  заявляет, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде и решить данный вопрос сможет только президент Украины Владимир Зеленский.

"Как будет далее? Честно скажу, учитывая позицию секретаря СНБО, который не видит меня в СНБО...  Я ответил господину Данилову, что прерогатива назначения заместителя и секретаря принадлежит президенту, поэтому я надеюсь на скорейшую встречу с президентом, чтобы расставить все точки над "и" и просто спросить: нужен я на этой должности. Я готов отчитаться, что сделано и что мы планируем сделать", - сказал Кривонос.

Он подчеркнул, что, как военный человек на  любом месте, где необходимо, будет выполнять свою работу по защите украинского государства.

По словам Кривоноса, роль Совета национальной безопасности и обороны необходимо значительно усилить. Он подчеркнул, что прежде всего надо  поднять уровень ответственности и трудоспособности.

Кривонос считает, что за последние три-четыре месяца позитивный уровень восприятия СНБО в обществе  был утрачен. "Один (секретарь СНБО Александр Данилюк – ИФ) ушел в отставку, другой пришел - начинает организовывать новую команду…определенные назначения… советников, кроме негатива в обществе ничего не имеют", - сказал Кривонос.

Теги: #снбо #украина #кривонос
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