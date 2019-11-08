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00:06 08.11.2019

Украина призывает Германию не поддерживать решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" - Гончарук

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Украина призывает Германию не поддерживать решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" - Гончарук

Украина призывает Германию не поддерживать решение, которое позволит обойти ограничения новой Газовой директивы ЕС для газопровода "Северной поток-2", сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Как нам стало известно, сегодня на рассмотрении Бундестага после полуночи стоит на голосовании версия поправок, которая позволит немецкому регулирующему органу принять отклонения от ЕС Директивы проектам с инвестициями, "осуществленным до 23 мая 2019". Сейчас директива является обязательным для каждого государства-члена. Если же поправка сегодня ночью будет поддержана, то это будет означать нарушение консенсусного решения, принятого всеми странами-членами ЕС", - написал Гончарук, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

По мнению премьер-министра Украины, такой поворот событий может иметь далеко идущие последствия для европейской энергетической безопасности и солидарности между странами-членами ЕС.

"Украина очень ценит последовательную поддержку Германией нашего суверенитета и территориальной целостности, а также реформ. В данном случае речь идет о "суверенитете" и "целостности" европейской безопасности в целом, относительно чего Украина продемонстрировала себя как надежный партнер. И мы рассчитываем на солидарность Германии", - подытожил Гончарук.

Теги: #газ #гончарук #украина #германия
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