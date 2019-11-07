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23:39 07.11.2019

Представители ВМС Украины и Румынии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

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Представители ВМС Украины и Румынии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

В Румынии делегация Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины вместе с представителями Вооруженных сил Румынии обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и укрепления современной системы региональной безопасности в Черноморском регионе, сообщает пресс-центр командования ВМС Украины.

Украинскую сторону возглавил командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.

Командование ВМС Украины провело ряд важных встреч и обсудили ряд вопросов в военно-морской сфере с исполняющим обязанности начальника Генерального штаба ВС Румынии, командующим ВМС Румынии, начальником Академии ВМС Румынии и начальником Центра водолазной подготовки.

"Необходимость такого визита заключается в реализации задач, направленных на наращивание совместных усилий по стабилизации ситуации безопасности в Азово-Черноморском регионе, внедрение мероприятий по обмену опытом, продлению и определению основных направлений двустороннего военного сотрудничества, и планирование мероприятий по повышению уровня совместимости между ВМС двух стран по стандартам НАТО", - говорится в сообщении, на официальной странице ВМС Украины в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Во за время визита представители украинской стороны посетили Фрегат МС Румынии F222 "Реджина Мария" и парусник "MIRCEA", на котором в этом году курсанты Института военно-морских сил Национального университета "Одесская Морская Академия" проходили морскую практику.

Теги: #румыния #вмс #украина #встреча
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