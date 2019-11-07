Апелляционный суд взял под стражу депутата Дубневича с возможностью залога в 90 млн грн - САП

Апелляционный суд изменил меру пресечения и взял народного депутата Ярослава Дубневича под стражу с возможностью залога в 90 млн. грн., сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда избрана мера пресечения народному депутату Украины 9 созыва, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины…К нардепу применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой 90 млн грн. залога", - говорится в сообщении, на официальной странице САП в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Народный депутат был взят под стражу в здании суда.

Как сообщалось, Дубневича подозревают в уголовном преступлении, предусмотренным ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

Как утверждает САП, Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 млн грн на сделке с поставкой комплектующих для "Укрзализници". Бывшему главе транспортного комитета Рады грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.