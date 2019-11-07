Замглавы МВД Украины и посол Израиля обсудили проблемы пересечения границ гражданами обеих стран

Заместитель министра МВД Украины Татьяна Ковальчук и посол Израиля в Киеве Джоэл Лион в четверг обсудили проблемные вопросы имплементации соглашения об отмене виз между Украиной и Израилем.

"Одобрительно оценен конструктивный ответ министра внутренних дел Израиля Арье Дери на письмо министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с предложением принять конкретные практические шаги с целью уменьшения количества отказов украинским гражданам на въезд в Израиль и гражданам Израиля на въезд в Украину", - сообщает пресс-служба МВД в четверг.

Так, стороны приняли решение направить усилия на действенную борьбу с незаконным трудоустройством в Израиле и Украине, для этого будет создана совместная полицейская оперативная группа.

Кроме того, Ковальчук и Лион договорились, что для формирования механизмов взаимодействия и обсуждения новых предложений и алгоритмов улучшения ситуации во время прохождения гражданами обеих стран пограничного контроля в ноябре в Израиле пройдет очередное заседание совместной межведомственной рабочей группы.

По информации израильской стороны, с августа до середины октября 2019 года в Израиль въехало 40 тыс. граждан Украины, из них около 1 тыс. остались в Израиле незаконно, поскольку истек срок действия их туристических виз.