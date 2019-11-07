Правоохранители в Киеве разоблачили в мошенничестве сотрудницу Нацбанка и ее сообщника

Следователи полиции Киева под процессуальным руководством прокуратуры города, по материалам СБУ задержали должностное лицо Национального банка Украины и ее посредника, которые требовали $30тыс. у представителя финансовой компании за выдачу лицензии.

"Задержали сотрудницу Нацбанка и его посредника после получения $15тыс., это - половина от суммы, которую она требовала за решение вопроса о продлении лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций. Оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - цитирует замначальника следственного управления полиции Киева Эдуарда Соловьева пресс-служба столичного главка в четверг.

В уголовном производстве, которое начато по предварительной правовой квалификации ч.4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении задержанных о подозрении и избрании меры пресечения.