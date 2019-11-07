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18:15 07.11.2019

Большие города и их жители наиболее уязвимы перед экологическими катастрофами – эксперт

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Большие города и их жители наиболее уязвимы перед экологическими катастрофами – эксперт

Инфраструктура и жители больших городов наиболее уязвимы перед экологическими проблемами различного рода, считает заведующая отделением метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пресс-конференции в Киеве эксперты-экологи и активисты пришли к мнению, что введение единой стратегии озеленения упирается в отсутствие денежных средств и профильных экспертов, однако сотрудничать с властями все же необходимо, поскольку иначе невозможно добиться проведения глобальных реформ.

"То, как ведется "зеленое хозяйство" у нас – просто недопустимо. В городах Украина должна быть не только серая инфраструктура, "зеленая" и "голубая" инфраструктуры должны работать с ней в связке", - заявил ландшафтный архитектор Семен Поломаный.

По словам экспертов, в связи с отсутствием целостной системы охлаждения, средняя температура в Украине растет в два разе быстрее, чем в среднем по Европе.

"Тенденция к повышению температуры из-за "островов тепла" в больших городах только усиливается. Поэтому возрастает количество осадков, которые приобретают ливневый характер", - считает Балабух.

Эксперты также затронули тему функционирования канализационной системы, в частности в Киеве, которая попросту не может справиться с аномальным количеством ливневых осадков.

Теги: #мнение #катастрофа #экология
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