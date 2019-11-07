МАУ прекратит летать из Киева в Краков, снизит частотность полетов из Киева в Бангкок

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) с 14 января 2020 года прекратит выполнять регулярные рейсы между Киевом и Краковом (Польша) с целью вернуть бизнес в зону безубыточности.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании в четверг, изменения последуют и в расписании рейсов из Киева в Бангкок (Таиланд). В частности, с 16 ноября 2019 года частотность полетов по маршруту будет снижена до трех еженедельных рейсов, а с 29 марта 2020 года - на весь период летней навигации IATA 2020, воздушное сообщение между столицами Украины и Таиланда будет приостановлено.

Авиакомпания отмечает, что пассажирам, которых коснутся изменения в расписании рейсов МАУ, будет предложен рерутинг при наличии такой возможности либо возврат стоимости билета (или его неиспользованной части), если изменение маршрута невозможно или пассажир отказывается от предложенного альтернативного рейса.

Чтобы компания качественно и оперативно обработала заявку, пассажиру следует обратиться за помощью сразу, как только он узнает об изменениях в выполнении его рейса, советует пресс-служба. Возврат средств за неиспользованный билет (его часть) осуществляется по месту приобретения и в валюте оплаты, уточняется в сообщении.

Как сообщалось, в связи с необходимостью оптимизации затрат МАУ также прекращает выполнение рейсов в Амман (Иордания), Минск (Республика Беларусь) и Ригу (Латвия).

МАУ закончила 2018 год с чистым убытком 2 млрд 696,132 млн грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

По прогнозам совладельца авиакомпании Арона Майберга, убыток МАУ в 2019 году будет меньше, чем годом ранее.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и Госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются.

Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский. В ходе 16-й ежегодной Ялтинской европейской мтратегии (YES) в Киеве он сообщил, что ему принадлежит 25% акций авиакомпании, а также заявил, что еще одним бенефициаром МАУ является председатель правления ПАО "Укртатнафта" Павел Овчаренко.

Авиакомпания соединяет Украину более чем с 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ. Обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров более чем в 3 тыс. городов мира.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 41 авиалайнер различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь".