Экс-руководитель госпредприятия нелегально поставлял в Россию оборудование для военных кораблей

В Запорожье Служба безопасности Украины блокировала деятельность одного из бывших руководителей госпредприятия, который организовал контрабандные поставки оборудования и комплектующих для военных кораблей в страну-агрессора.

"Он был коммерческим директором завода, который производит продукцию двойного назначения, используется на военных судах, в частности ВМФ РФ. Оборудование якобы для гражданских нужд организатор заказывал у частных структур, которые официально действуют по лицензии госпредприятия. Для легализации контрабандных поставок экс-директор зарегистрировал ряд фирм-прокладок, в том числе на территории России", - сообщает пресс-центр СБ Украины в четверг.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник также имел договоренность с таможенниками. Они обеспечивали вывоз продукции за границу без осуществления проверочных мероприятий и оформления соответствующих разрешительных документов.

Сотрудники СБУ задержали организатора вместе с сообщником на таможенном посту "Мелитополь" во время оформления оборудования, предназначенного для охлаждения жидкости на военных кораблях.

"В ходе проведения обысков в офисе и по месту жительства фигурантов сделки правоохранители изъяли большое количество запчастей к военному оборудованию и бухгалтерскую документацию, подтверждающую нелегальные поставки. Также обнаружена компьютерная техника с перепиской с заказчиками в России", - рассказали в спецслужбе.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 333 (нарушение режима осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия.

Решается вопрос о привлечении к ответственности сотрудников таможенного поста, причастных к сделке.