В Харьковской области к теплу не подключены почти 3% объектов соцсферы и больше 10,5% жилых домов

По состоянию на утро четверга в Харьковской области не работает 35 котельных, что составляет 4,5% от их общего количества.

"Из 798 котельных работает 763 (95,6%)", - сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, без тепла остаются 10,6% жилых домов с централизованным отоплением и 2,9% объектов соцсферы.

"Из 7758 жилых домов с централизованным отоплением 6935 (89,4%), с отоплением, из 1698 объектов социальной сферы 1649 (97,1%)", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, в Харьковской области отопительный сезон стартовал 15 октября.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков критически отозвался о подключении тепла в области.